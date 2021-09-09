Путин: мир "расхлебывает" за США последствия в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а теперь мировое сообщество вынуждено расхлебывать последствия. Заявление прозвучало на саммите БРИКС.

По словам российского лидера, события в Афганистане являются следствием попыток навязать стране иные ценности извне.

Путин отметил, что все это приводит к дестабилизации и хаосу. При этом авторы экспериментов бросают все и "спешно ретируются", а остальные страны мира вынуждены сталкиваться с последствиями таких действий, сказал глава государства.

Вероятно, под авторами экспериментов Путин подразумевает США, которые в конце августа вывели войска из Афганистана, спровоцировав наступление бойцов "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые в итоге захватили страну.

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