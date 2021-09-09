Глава МИД Израиля: Красная армия спасла моего отца от нацистов

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал, как Красная армия спасла его отца и бабушку от нацистов в будапештском гетто.

Лапид рассказал, что 76 лет назад его отец был 13-летним ребёнком и находился в гетто Будапешта. В конце войны пришли люди, которые говорили на другом языке. Бабушка поняла, что это русский язык и обрадовалась.

По словам Лапида, Красная армия не только "спасла мир от расизма и тирании", но и спасла того 13-летнего мальчика, который был его отцом.

После Второй мировой войны народ России поддержал создание нового государства — Израиля.

"Мы — ваши должники. Мы храним эту память, у нашего народа долгая память", — сказал израильский министр.

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