Власти Украины занимаются подготовкой новых вывозных рейсов из Афганистана для своих граждан. Об этом сообщил журналистам сообщил глава министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определённых дружественных нам стран, которые имеют связь с талибами* для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», — цитирует RT заявление главы МИД.
По словам Дмитрия Кулебы, желание покинуть Афганистан выразили 159 находящихся там граждан Украины. Министр отметил, что попросившие об эвакуации не относятся к группам риска, для которых нахождение а Афганистане представляет серьёзную угрозу.
«Это не журналисты, не представители международных организаций или активисты, бывшие чиновники или члены их семей», — сказал Дмитрий Кулеба.
Ранее в МИД заявили о намерении продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В министерстве отметили, что маршруты вывоза граждан Украины могут скорректировать в зависимости от ситуации в аэропорту Кабула.
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