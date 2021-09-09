Кулеба: Украина готовит новые вывозные рейсы из Афганистана

Власти Украины занимаются подготовкой новых вывозных рейсов из Афганистана для своих граждан. Об этом сообщил журналистам сообщил глава министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определённых дружественных нам стран, которые имеют связь с талибами* для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», — цитирует RT заявление главы МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, желание покинуть Афганистан выразили 159 находящихся там граждан Украины. Министр отметил, что попросившие об эвакуации не относятся к группам риска, для которых нахождение а Афганистане представляет серьёзную угрозу.

«Это не журналисты, не представители международных организаций или активисты, бывшие чиновники или члены их семей», — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее в МИД заявили о намерении продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В министерстве отметили, что маршруты вывоза граждан Украины могут скорректировать в зависимости от ситуации в аэропорту Кабула.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.