Источник назвал сообщение украинского издания о встрече Путина и Байдена фейком

Источник, близкий к дипломатическим кругам заявил, что информация украинского издания "Страна.ua" о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является фейком.

По данным "Страны", встреча лидеров должна была состояться в октябре. Однако по сведениям высокопоставленного источника РИА Новости, информация является неверной.

"Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я — нет. Это фейк", — рассказал источник.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в дипломатических кругах обсуждается дата встречи Путина и Байдена. Предполагалось, что на встрече лидеры стран обсудят:

кибербезопасность;

стратегическую безопасность;

ситуацию в Афганистане;

контроль над вооружением;

и газопровод "Северный поток-2".

Прошлая встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года. Тогда лидеры стран обсудили вопросы заключенных в тюрьмах граждан США и РФ, а также ситуацию с Алексеем Навальным.

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