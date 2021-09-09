Источник, близкий к дипломатическим кругам заявил, что информация украинского издания "Страна.ua" о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является фейком.
По данным "Страны", встреча лидеров должна была состояться в октябре. Однако по сведениям высокопоставленного источника РИА Новости, информация является неверной.
"Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я — нет. Это фейк", — рассказал источник.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в дипломатических кругах обсуждается дата встречи Путина и Байдена. Предполагалось, что на встрече лидеры стран обсудят:
Прошлая встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года. Тогда лидеры стран обсудили вопросы заключенных в тюрьмах граждан США и РФ, а также ситуацию с Алексеем Навальным.
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