Постоянный состав кабмина Афганистана могут сформировать через полгода

Временное правительство Афганистана будет действовать около шести месяцев, а затем объявят официальный состав кабмина, сообщает The Khaama Press со ссылкой на источник в "Талибан"*.

По словам собеседника издания, постоянный состав правительства Афганистана сформируют по итогам голосования и с учётом желания народа страны. Он будет включать представителей всех социальных групп. В состав правительства могут войти женщины.

В сообщении отмечается, что объявленный 7 сентября временный состав кабмина вызвал неоднозначную реакцию в Афганистане.

В частности, было заявлено, что сформированное правительство оказалось монополизировано одной этнической группой — пуштунами. В связи с этим ряд афганских лидеров, которые сейчас находятся в изгнании, обратился к международному сообществу с призывом не признавать временный кабмин.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд назвал новое правительство страны незаконным. Он заявил, что сопротивление сформирует параллельный кабмин, которое будет переходным и демократическим.

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