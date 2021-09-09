Почти 300 чиновников пойдут под суд за взятки в Саудовской Аравии

Под арестом оказались работники 10 министерств Саудовской Аравии. Во взяточничестве обвиняют 282 сотрудника.

Под прицел правоохранительных органов попали сотрудники минобороны, внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, транспорта и прочих социально важных ведомств королевства. Как отмечает издание Saudi Gazette, даже в министерстве развития хаджа и умры нашлись нечистые на руку. (ведомство занимается выдачей виз паломникам в святые места и контролирует их пребывание на территории страны).

Ранее в Китае за взятки казнили бывшего председателя государственной компании по управлению активами China Huarong специализирующейся на проблемах управления долгами. Суд постановил, что он незаконно растратил почти четыре миллиона долларов, а получил взятками ещё около 300 миллионов.

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