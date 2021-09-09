Президент Казахстана высказался о ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в Афганистане на церемонии вручения верительных грамот.

Токаев выразил надежду, что "Талибан"* придерживается умеренных позиций и открыт к переговорам. Глава Казахстана отметил, что террористическому движению необходимо представительное и национальное правительство. Об этом он написал в Facebook.

Токаев также заявил, что Афганистану нужно стать суверенным государством, живущим в мире с соседями.

"Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", — рассказал президент.

По словам Токаева, международное сообщество должно оказывать поддержку Афганистану. В качестве примера глава Казахстана привел интеграцию внешней торговли Афганистана с другими странами.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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