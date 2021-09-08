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В раде призвали главу Вооруженных сил Украины идти на Москву

Мир

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, что тот хотел бы проехаться на танке по столице России. 

В раде призвали главу Вооруженных сил Украины идти на Москву

Выступая в украинском парламенте, Шуфрич напомнил, что в подчинении у Залужного не один танк. Поэтому он мог бы приступить к своей задумке, если считает ее достижимой.

"Не надо об этом кричать, как Гелетей (бывший министр обороны Украины) о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи", — заявил депутат.

На прошлой неделе главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в эфире национального телевидения заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. "Но, аккуратно, потому что это памятник", - подчеркнул Залужный.

Тогда депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал такое желание главы ВСУ.

"Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало", - отметил Белик.

До этого, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова к "победе над Россией, когда та ослабнет". И тогда останется ударить Россию "не сильным, но точным ударом в челюсть, чтобы послать в короткий нокаут".

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Главком ВСУ хочет проехаться по Красной площади на танке
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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