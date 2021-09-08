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Киев уличил CNN в сговоре с ФСБ

Мир

По мнению главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сюжет телеканала CNN о причастности американских и украинских спецслужб к аресту 33 граждан России на территории Белоруссии ("дело вагнеровцев"), срежиссирован Москвой. Об этом передает портал "КорреспонденТ".

Киев уличил CNN в сговоре с ФСБ

Подоляк отмечает, что наибольший интерес вызывают даже не материалы, представленные CNN, а то, насколько синхронно с выходом сюжета американского телеканала, заявление по нему сделал представитель ФСБ.

"Не прошло и нескольких часов, как официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал. Когда ранее такое лицо практически мгновенно выходило в медиа, чтобы поддержать какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Теперь они разгонят эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя", - делится соображениями Подоляк.

Глава офиса украинского президента отметил, что со времен первой публикации российских СМИ о спецоперации по вагнеровцам, ничего нового и существенного к истории не добавилось. Тем не менее, Подоляк подчеркнул, что она до сих пор гуляет в информационном пространстве "к радости и удовольствию ФСБ".

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