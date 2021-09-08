Экс-президент Афганистана опроверг слухи о вывозе миллионов долларов из страны

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что данные о вывозе из страны миллионов долларов не соответствуют действительности. Он призвал провести аудит под эгидой ООН, чтобы доказать свою непричастность к краже денег.

Бежавший из Афганистана экс-президент записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он сбежал из Кабула, прихватив крупную сумму правительственных денег.

Он выступил за проведение аудита под эгидой ООН или других независимых органов.

Ранее афганский посол в Таджикистане обвинил Ашрафа Гани в том, что он вывез из страны 169 миллионов долларов. Пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Никита Ищенко сообщал, что Гани вывозил деньги на четырех машинах, однако все пачки купюр не поместились в вертолет и часть осталась на взлетной полосе. После этого экс-президент Афганистана опубликовал в соцсети десятиминутное видео, в котором отверг эти обвинения, назвав их "совершенно необоснованными” и "ложными”.

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