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Бывший лидер Афганистана Ашраф Гани извинился перед народом за бегство

Мир

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани обратился к своей теперь уже бывшей нации с объяснением, почему покинул государство. Сообщение он опубликовал в Twitter.

Бывший лидер Афганистана Ашраф Гани извинился перед народом за бегство

В качестве главной причины своего спешного оставления Афганистана, Гани назвал желание избежать кровопролития. По словам бывшего главы республики, 15 августа он покинул Кабул потому, что сотрудники охраны посоветовали избежать уличных боев, аналогичных тем, что город пережил в 90-е в ходе гражданской войны.

Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни. Но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей”, - заявил Гани.

Бывший глава государства извинился перед афганским народом за то, что "всё закончилось такой трагедией".

Ашраф Гани покинул свой пост, когда движение Талибан* захватило Кабул. По информации отдельных источников, сейчас он находится в Арабских Эмиратах.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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