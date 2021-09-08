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Понравилось: Зеленский вновь собрался в США 

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский собирается вернуться в США менее чем через месяц после переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Понравилось: Зеленский вновь собрался в США 

Но на этот раз Владимир Зеленский направится не в Вашингтон, а в Нью-Йорк. По словам Никифорова, Офис президента Украины сейчас готовит его визит на 76-ую сессию Генассамблеи Организации объединенных наций. Сама сессия открывается 14 сентября, а общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским посетила Соединенные Штаты в конце августа — начале сентября. Первого сентября состоялись переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко не упускал случая выступить на сессиях Генассамблеи ООН. Как правило, все его выступления были посвящены "российской агрессии".

В сентябре 2018 года с ним произошел конфуз — на 73-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко ошибся дверью и случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где в этот момент находился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В переговорной комнате тогдашний украинский президент пробыл около 15 секунд. "Наверное, с туалетом перепутал", — прокомментировал тогда нежданный визит Петра Порошенко Сергей Лавров.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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