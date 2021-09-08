Литовский депутат негодует из-за работы белорусов на дорогах страны

Депутат литовского парламента Юргис Разма возмутился, что разметку на дорогах его страны делают сотрудники белорусской компании. Об этом консервативный политик написал пост в Facebook.

Несправедливость депутат доказал фотографиями, на которых можно разглядеть белорусские номера машин. По его словам, автомобили работали на трассе Плунге — Ретавас — Шилале. Политик вознегодовал из-за потраченных Литвой средств на оплату труда белорусов в ситуации, когда белорусский лидер Александр Лукашенко ведёт гибридную войну против страны.

"Очевидно, что часть этих денег тоже достается указанному режиму", — пояснил свою реакцию Юргис Разма в социальной сети.

Кроме того, он указал, что у страны есть свои компании, которые могут выполнять работу белорусских сотрудников.

Напомним, что третьего сентября зампредседателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев обвинил Литву и другие страны Прибалтики в нарушении своего законодательства и международных обязательств. Также он подчеркнул, что эти государства проигнорировали договоры с Минском. По словам Подлинева, власти с помощью насилия выдворяют нелегальных мигрантов на белорусские территории.

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