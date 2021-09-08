Лукашенко заявил, что Белоруссия поучаствует в решении афганского вопроса

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы с председателем Комитета нацбезопасности Казахстана Каримом Максимовым заявил, что Белоруссия поучаствует в решении проблем с Афганистаном.

Также Александр Лукашенко отметил, что завтра встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить обстановку в Евразийском экономическом союзе. По словам белорусского политика, для будущего разговора Афганистан и его влияние на другие страны — особая тема.

"Белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", — подчеркнул Лукашенко, слова которого передало агентство "БелТА".

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что страна готова к диалогу с новыми властями Афганистана, которых сформировали члены радикального движения "Талибан"*. Правительство КНР выразило надежду, что террористы учтут интересы народа и не станут нарушать международные обязательства.

"Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму", — сказал Ван Вэньбинь, которого процитировал ТАСС.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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