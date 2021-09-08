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Белорус кинул бокал в автобус с силовиками и получил два года колонии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Минске седьмого сентября Александр Зайковский получил два года лишения свободы за бокал из-под пива, который кинул в автобус. По словам обвиняемого, он не знал, что в машине сидели правоохранители, поскольку на ней не было опознавательных знаков.

Белорус кинул бокал в автобус с силовиками и получил два года колонии

В прошлом году 12 октября Александр Зайковский, будучи пьяным, кинул бокал в автобус из-за знакомых, которые пообещали за такое действие квартиру. По словам обвиняемого, он не испытывал негативных чувств к полицейским, даже не понял, что они внутри. Слова Зайковского привели сотрудники правозащитного центра "Весна".

По версии обвинения, мужчина сопротивлялся и угрожал насилием правоохранителям. Один из силовиков рассказал, что ощутил стресс из-за битого стекла, а также морально пострадал, когда переживал за коллег.

Суд признал Александра Зайковского виновным. Ему дали два года колонии, а также отправили на лечение от алкоголизма. Более того, мужчина должен заплатить каждому пострадавшему силовику тысячу рублей.

Напомним, что в Москве 27 июля 2019 года Сергей Абаничев на митинге бросил в сторону силовика пластиковый стаканчик. Мужчину задержали из-за применения насилия в отношении представителя власти. Правоохранители утверждали, что вместо стаканчика был камень. Однако после просмотра видео с места события обвинение сняли.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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