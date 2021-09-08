Рига отказала Минску в помощи по делу о геноциде

Генеральная прокуратура Белоруссии получила отказ от Риги в содействии по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Минск расценил нежелание содействовать, как "откровенное пособничество" преступникам во время ВОВ и послевоенный период.

Белоруссия обвинила Ригу в "элементарном отрицании ценности человеческой жизни", - передаёт RT.

Ранее в содействии Минску отказала Литва. Белоруссия просила "допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов".

Уголовное дело о геноциде белорусского народа возбудили в апреле этого года. Минск обратился за помощью к нескольким странам, чтобы установить факт угнетения белорусов во время ВОВ. Минск обратился сразу к нескольким странам. Некоторые из них отказались помогать. СК РФ обещал содействие Минску в расследовании.

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