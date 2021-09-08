CNN: сотрудники ЦРУ помогали Украине подготовить операцию в Белоруссии

Сотрудники ЦРУ Соединённых Штатов помогали украинским властям готовить спецоперацию против России. В результате на территории Незалежной и в Белоруссии было задержано 33 россиянина.

Как рассказал представитель украинской разведки CNN, представители США выдали украинцам крупную сумму и обеспечивали на протяжении всей операции техническими и информационными данными.

По информации агентства, эта операция проводилась в течение 2020 года. Двое задержанных россиян являлись свидетелями запуска ракеты, которая сбила над территорией Украины Boeing, в результате чего погибло 70 человек.

Напомним, в июле 2020 года в Белоруссии было задержано 33 россиянина, которых позже обвинили в подготовке беспорядков. В августе того же года 32 россиянина были переданы российской стороне.

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