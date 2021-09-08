EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден: Россия пытается договориться с террористами
Сборная России одержала победу над командой Мальты в матче отбора ЧМ-2022
Маск намерен приехать в Россию по приглашению Рогозина
Белый дом ищет миллиарды для расселения афганцев
В Киеве протестующие потребовали возобновить авиасообщение с Белоруссией
Минкульт считает мошенничеством попытки обналичить "Пушкинские карты"
Белый дом отрицает удержание американцев талибами*
США надеются сэкономить на истребителях
Госпитализирован с пневмонией: у телеведущего Дмитрия Киселёва COVID-19

В Британии готовы к похоронам Елизаветы II

Мир

Члены британского правительства обнародовали план похорон Елизаветы II, несмотря на то, что 95-летняя королева чувствует себя хорошо и находится в здравии.

В планах правительства Объединенного королевства расписан день смерти королевы. Код для доступа к этому документу — "Лондонский мост рухнул".

В документе указано, что информация о смерти Елизаветы будет передана информационным агентством Press Association.

Согласно планам, как только Елизавета скончается, кабинет министров вместе с премьером прибудут на вокзал Сент-Панкрас для встречи гроба королевы, а нового короля Чарльза отправят в поездку по стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Елизавета II: великая королева Британии
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Телеведущий Гордон: нужно переименовать Украину в "Россию-1"
Армения и Азербайджан не могут договориться по Карабаху
Байден: Россия пытается договориться с террористами
Зеленский приедет в Крым для встречи с Путиным — экс-депутат Рады Мураев
Сборная России одержала победу над командой Мальты в матче отбора ЧМ-2022
Вашингтон и НАТО не должны вставать в конфликты между Лукашенко и Прибалтикой
Маск намерен приехать в Россию по приглашению Рогозина
Белый дом ищет миллиарды для расселения афганцев
В Киеве протестующие потребовали возобновить авиасообщение с Белоруссией
Минкульт считает мошенничеством попытки обналичить "Пушкинские карты"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов

Успешный продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов скончался сегодня ночью в одном их хосписов столицы. Причиной смерти стало тяжёлое заболевание.

Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Российский шоу-бизнес
Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Зарубежный
Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Василий Амирджанов Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно? Василий Амирджанов Любовь Степушова Поддержка Сальвадору по биткоину пришла от криптоинвесторов с Reddit Любовь Степушова Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова
Здоровье
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Политика. Новости и аналитика
Индийский политик сравнил заявление талибов* о Панджшере с заявлением СССР
В Великобритании Меркель и Байдена считают "предателями"
Мир. Новости мира
В Великобритании Меркель и Байдена считают "предателями"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников