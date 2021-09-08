В Британии готовы к похоронам Елизаветы II

Члены британского правительства обнародовали план похорон Елизаветы II, несмотря на то, что 95-летняя королева чувствует себя хорошо и находится в здравии.

В планах правительства Объединенного королевства расписан день смерти королевы. Код для доступа к этому документу — "Лондонский мост рухнул".

В документе указано, что информация о смерти Елизаветы будет передана информационным агентством Press Association.

Согласно планам, как только Елизавета скончается, кабинет министров вместе с премьером прибудут на вокзал Сент-Панкрас для встречи гроба королевы, а нового короля Чарльза отправят в поездку по стране.

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