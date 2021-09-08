Армения и Азербайджан не могут договорится по Карабаху

Официальные лица Армении и Азербайджана готовы сесть за стол переговоров по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом было заявлено накануне представителями стран.

Представители тут же назвали предпосылки встречи, которые для обеих сторон неприемлемы.

По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, много месяцев переговоров о заключении соглашения не привели ни к чему, поэтому конфликт продолжается.

"Нам пока не удалось заключить мирный договор с Арменией. Значит мира пока не будет", — заявил президент Ильхам Алиев.

Отметим, что война прошлого года повлияла на динамику конфликта, но статус населенного армянами Нагорного Карабаха остался прежним.

Ранее переговоры проходили при участии членов Минской группы ОБСЕ, возглавляли которую Франция, РФ и США. Война отодвинула этот орган на второй план

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