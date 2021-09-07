Вашингтон и НАТО не должны вставать в конфликты между Лукашенко и Прибалтикой

США и Балтика должны закончить конфликт с Белоруссией, заявил эксперт из США Теда Галена Карпентера.

Он уверен, что Америке и военной организации НАТО не стоит конфликтовать с Литвой, Латвией, Польшей.

Автор статьи уверяет, что Балтика мстит Лукашенко местью тем, что через его страну пробираются мигранты с востока.

По мнению автора, Минску необходимо использовать мигрантов для мести из-за враждебности граждан Польши и стран Прибалтики.

Автор статьи напомнил, что мигранты из Ирака, Афганистана и Сирии были депортированы на родину.

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