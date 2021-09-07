Маск поинтересовался у Рогозина о любимом чае

О том, какие сорта чая предпочитает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поинтересовался основатель и владелец компании SpaceX Илон Маск.

Отвечая на вопросы корреспондента CNN, Рогозин заявил, что планирует пригласить Маска в гости.

Рогозин отметил, что Маск может поехать в Москву в качестве "гостя семьи".

На приглашение Маск ответил: "Какой у вас любимый чай?"

Ранее сообщалось, что в октябре стартует с космодрома Байконур корабль "Союз", на котором начнётся съёмка первого художественного фильма.

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