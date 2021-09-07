О том, какие сорта чая предпочитает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поинтересовался основатель и владелец компании SpaceX Илон Маск.
Отвечая на вопросы корреспондента CNN, Рогозин заявил, что планирует пригласить Маска в гости.
Рогозин отметил, что Маск может поехать в Москву в качестве "гостя семьи".
На приглашение Маск ответил: "Какой у вас любимый чай?"
Ранее сообщалось, что в октябре стартует с космодрома Байконур корабль "Союз", на котором начнётся съёмка первого художественного фильма.
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