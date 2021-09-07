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Белый дом ищет миллиарды для расселения афганцев

Мир

Административно-бюджетное управление Белого дома направило в Конгресс США запрос о выделении почти 6,5 миллиардов долларов на оказание помощи беженцам из Афганистана. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Белый дом ищет миллиарды для расселения афганцев

Средства планируется направить, в первую очередь, на организацию размещения беженцев. Большая часть из них – это военные переводчики и помощники американской армии во время боевых действий в Афганистане. Всего с момента вывода войск с территории страны, в США прибыли почти 40 тысяч афганцев.

Наряду с этим неоднократно заявлялось, что еще две тысячи работавших на американское посольство афганцев и членов их семей, США не эвакуировали из страны, где к власти пришли сторонники Талибана*.

Напомним, ранее власти США обратились к финскому правительству с просьбой принять из Афганистана разные категории беженцев. В том числе членов бывшего правительства государства и женщин-судей. На родине, с приходом к власти талибов*, их жизни находилась бы под серьёзной угрозой.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

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«Кругом фекалии и крысы»: Вот куда переселяют афганских беженцев
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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