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Белый дом отрицает удержание американцев талибами*

Мир

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от однозначного ответа, по чьей вине в Афганистане до сих пор остаются около ста американцев.

Белый дом отрицает удержание американцев талибами*

По пути в Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки последствий урагана Ида, на борту президентского лайнера журналисты задали Псаки вопрос: правда ли, что порядка сотни граждан США по-прежнему остаются в Афганистане.

"Я думаю, что госдепартамент привел цифры, которые, как вы, возможно, видели там, были опубликованы за выходные. Четыре американских гражданина смогли выехать по суше. Это один из способов, которым мы работаем с американскими гражданами, чтобы выбраться из страны", - в присущей ей витиеватой манере ответила глава пресс-службы Белого дома.

На вопрос о самолетах, которые уже несколько дней находятся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мазари-Шариф, Псаки ответила, что в задержках рейсов всему виной "неправильная документация" некоторых из эвакуируемых.

Однако два дня назад, в интервью Fox News Sunday член палаты представителей США Майкл МакКол заявил, что талибы* попросту удерживают американцев в заложниках. В качестве возможных требований конгрессмен назвал признание Вашингтоном легитимности нового правительства Афганистана.

*Организация, признанная террористической, и запрещённая в России.

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США уходят из Афганистана
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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