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США надеются сэкономить на истребителях

Мир

В настоящее время ВВС США изучают свои потребности в новых самолётах. Не исключено, что по итогам будет принято решение о сокращении закупок истребителей F-35A.

США надеются сэкономить на истребителях

В текущем году для американских ВВС планируется поставка 37 перспективных истребителей F-35A. Вместе с тем дороговизна самолётов данного типа на фоне сокращения бюджетных расходов подтолкнула Пентагон к поиску более дешёвой замены. Хотя некоторые эксперты не уверены, что такой шаг принесёт серьёзную экономию военному бюджету США.

"Попытка заменить серийный самолет более дешёвым в том же классе, уменьшив объём закупок, может привести к тому, что общие расходы возрастут. В том числе из-за роста цены и заменяемого самолёта, и потенциальной альтернативы, которые будут строиться в меньшем числе, чем исходно предполагалось для первого варианта", - приводит слова не названного сотрудника российской авиапромышленности журнал "Профиль".

Необходимость для Штатов в массовом недорогом истребителе, по мнению экспертов, продиктована ещё и необходимостью поддерживать глобальное присутствие.

По состоянию на начало года парк F-35A ВВС США насчитывал 116 самолетов данного типа.

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Американский F-35 проиграл Су-35
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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