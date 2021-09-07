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СМИ: США дали Зеленскому три "пощёчины"

Мир

Журналисты польского политического журнала Nowa Europa Wschodnia выпустили статью, в которой сообщается, что последние события, которые произошли в отношениях между Украиной и США, можно назвать "пощёчинами" украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

СМИ: США дали Зеленскому три "пощёчины"

Одной из самых болезненных "пощёчин" стал перенос даты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом. Сначала стороны договорились о том, что украинский лидер посетит Вашингтон 30 августа. Потом США дважды переносили эту дату.

Ещё одной "пощёчиной" авторы статьи назвали выбор кандидатуры министра транспорта США Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на украинском саммите "Крымская платформа". В Киеве обратили на это внимание, назвав ситуацию "открытым и публичным" пренебрежением.

Последним ударом для Зеленского стало изменение позиции США по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Польские журналисты отметили, что Вашингтон может позволить себе такое отношение к Киеву, потому что Украине больше некуда деться — США являются самым сильным её союзником в борьбе с Москвой.

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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