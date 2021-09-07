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Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха

Мир

После атаки на талибов* в Панджшере неизвестными самолетами Россия осуществляет контроль за ситуацией. Такими соображениями пояснил присутствие сил ВКС РФ на границе с Афганистаном герой России Магомед Толбоев.

Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха

Толбоев уверен, российские военные не стали бы атаковать талибов. По его мнению, воздушные удары могла нанести таджикская авиация, чтобы оказать поддержку этнически близкому населению Афганистана, которое сейчас ведёт боевые действия с "Талибаном"*.

"У России есть базы в Таджикистане, наши самолёты летают над границей с Афганистаном. Эта бригада оборонительная, и в конфликт не вмешивается. Но в случае вторжения на таджикскую территорию, Россия подключится", — приводит "Общественная служба новостей" слова Толбоева.

Напомним, сегодня ночью в Панджшере по отрядам движения "Талибан" был нанесён массированный воздушный удар. В социальных сетях сообщается о гибели нескольких сотен боевиков.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Таджикистан в опасности: талибы* готовы перейти границу
Автор: Максим Антипцев, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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