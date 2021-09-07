Талибы* озвучили новый состав правительства Афганистана

Талибы* определились с новым составом правительства Афганистана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Талибана"* Забиуллу Муджахида, исполняющим обязанности премьера страны стал Мохаммад Хасан Ахунд.

Исполнять обязанности министра иностранных дел Афганистана будет Амир Хан Мутаки.

Министерство обороны страны возглавил заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб.

Мулла Абдул Гани Барадар занял пост замглавы кабмина Афганистана. Вторым замом стал мулла Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра внутренних дел страны назначен Сираджуддин Хаккани.

Разведку Афганистана возглавил Абдул Хак Васик.

Исполнять обязанности главы Минэкономики будет Мохаммад Ханиф. Главой Центробанка стал мулла Мохаммад Идрис.

Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, главой Минкультуры и информации стал Забиулла Муджахид.

По информации РИА Новости, новый министр культуры отметил, что объявленный состав правительства является временным.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя талибов, для участия в церемонии объявления нового правительства Афганистана приглашены представители ряда стран, в том числе России.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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