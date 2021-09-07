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"Россию как побеждать будем?": Киев об американском оружии

Мир

Депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин, уверен, что его страна не сможет выиграть войну с Россией при помощи лишь противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Именно эти системы Украине в ходе поставок ожидаемых пообещали заокеанские партнёры.

"Россию как побеждать будем?": Киев об американском оружии

"Конечно, Киев и за "Джавлелины" Вашингтону благодарен", - в эфире ICTV отметил Рахманин. По его мнению, поставки комплексов – это психологический "маркер", намекающий, что США готовы поддерживать Украину серьёзным вооружением, а не только приборами ночного видения и бронежилетами.

"Но война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами". Если удастся наконец получить американские самолёты вместо МиГов и Су, это будет намёк на то, что сотрудничество готово углубляться и усиливаться", - поделился мнением депутат рады.

Как раз о поставках боевой авиации, заметил Рахманин, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило попробовать договориться в ходе недавней встречи с американским лидером Джо Байденом.

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Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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