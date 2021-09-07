Вьетнамца приговорили к пяти годам тюрьмы за передачу "ковида" другим людям

Во Вьетнаме мужчина получил пять лет лишения свободы за распространение коронавируса. Обвиняемый передал инфекцию восьми людям, один из них скончался из-за болезни.

В июле 28-летний Ле Ван Три прибыл из южного города Хошимина в провинцию Камау. На месте мужчина соврал о поездке и проигнорировал требования о самоизоляции. По вьетнамскому закону гражданин должен после путешествия не контактировать с другими людьми 21 день.

По словам журналистов газеты Tuoitre, у Ле Ван Три выявили "ковид", а также установили, что из-за мужчины заболели его родственники, работник социальной организации. За это вьетнамцу дали пять лет тюрьмы и штраф 880 долларов.

По данным Оперштаба и Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире болеют коронавирусом 220 809 853 человек. Специалисты зафиксировали 4 572 215 летальных исходов из-за инфекции.

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