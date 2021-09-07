На Украине рассказали о сигнале России из США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что для России встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена была так называемым сигналом о том, что американцы станут обеспечивать Украину оружием в обход Москвы.

Выступая в эфире передачи на телеканале ICTV, Зеленский заявил, что "сигнал" поступил непосредственно во время переговоров лидеров двух стран в Белом доме.

Он напомнил, что одним из важных эпизодов встречи стало то, что Байден пообещал выделить украинской стороне помощь на нужды армии.

По мнению Кулебы, в кулуарах американскими партнёрами были высказаны подтверждения главных слов встречи о финансировании украинской армии.

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