Талибы заявили о продолжающихся боях в провинции Панджшер

Движение "Талибан"* продолжает устанавливать свои порядки и контролировать все районы Афганистана.

Представители радикального движения продолжают вести бои в Панджшере. В настоящее время они пытаются захватить город Базарак.

Как написали представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter, для того, чтобы обрести власть над страной, осталось захватить Базарак.

"Скоро момент того, когда народ провинции Панджшер будет свободен от шпионов", — написал он.

Представители террористов уже объявили местному населению, что они не пострадают от действий новой власти.

Ранее представители движения "Талибан" установили контроль над Афганистаном и захватили столицу страны Кабул.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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