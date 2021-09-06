Движение "Талибан"* продолжает устанавливать свои порядки и контролировать все районы Афганистана.
Представители радикального движения продолжают вести бои в Панджшере. В настоящее время они пытаются захватить город Базарак.
Как написали представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter, для того, чтобы обрести власть над страной, осталось захватить Базарак.
"Скоро момент того, когда народ провинции Панджшер будет свободен от шпионов", — написал он.
Представители террористов уже объявили местному населению, что они не пострадают от действий новой власти.
Ранее представители движения "Талибан" установили контроль над Афганистаном и захватили столицу страны Кабул.
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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