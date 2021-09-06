Defence24: Япония может получить доступ к данным российского Су-30

Польские чиновники уверены, что Япония сможет получить информацию об истребителе Су-30МКИ российского производства.

Как пишет польский портал Defence24, это произойдёт после прохождения тренировок польских и индийских пилотов на одной из военных баз Японии.

Японская сторона заинтересована в этом. Японским специалистам необходимо отследить характеристики Су-30МКИ, такие как дальность полета, расход топлива, маневренность и другие.

Японская сторона настаивает на допуске японских пилотов к полётам, чтобы изучить радиолокационные сигнатуры во время различных углов атак.

Ранее Defence24 писало, что такие самолёты есть на вооружении Китая.

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