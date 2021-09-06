Кулеба: Байден не бросит Украину "на растерзание России"

Соединённые Штаты никогда не оставят Украину, поэтому, в случае эскалации со стороны Москвы, Америка придёт на помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он высказал уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США поддержал Джо Байден.

"Украина никогда не останется одна, потому что у неё есть такие защитники, особенно со стороны Америки", — сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Кулеба рассказал о "ключевой гарантии США", которая, по его мнению, "была заложена в словах Байдена о том, что "Киев никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой".

По мнению Кулебы, визит президента Украины Владимира Зеленского показал, что США готовы помогать Украине в борьбе с "российской агрессией".

"Байден не оставить Украину на растерзание России, Америка и будет помогать нам", — заключил Зеленский.

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