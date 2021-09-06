Политолог: "Москву и Пекин не устроит роль гостей на саммите G7"

Политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что сейчас мировое сообщество признаёт необходимость участия России и Китая в урегулировании ситуации в Афганистане, но в МИД Японии предложили Москве и Пекину участвовать в форуме G7 только в качестве стратегических партнёров.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сказал, что 8 сентября состоится встреча глав МИД стран G7, а также представителей внешнеполитических ведомств России и Китая. Министры обсудят ситуацию в Афганистане.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия и Франция сообщали Москве о некой встрече, однако не указывалось, что речь идёт о формате G7.

По мнению Маркова, Россия и Китай откажутся от приглашения на эту встречу, потому что их не устроит роль гостей на "приставном стульчике".

"Думаю, было бы правильнее сразу после саммита "большой семёрки" провести ещё один — уже с участием G7, России и Китая", — сказал Марков в беседе с изданием "Свободная пресса".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.