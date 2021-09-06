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Политолог: "Москву и Пекин не устроит роль гостей на саммите G7"

Мир

Политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что сейчас мировое сообщество признаёт необходимость участия России и Китая в урегулировании ситуации в Афганистане, но в МИД Японии предложили Москве и Пекину участвовать в форуме G7 только в качестве стратегических партнёров.

Политолог: "Москву и Пекин не устроит роль гостей на саммите G7"

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сказал, что 8 сентября состоится встреча глав МИД стран G7, а также представителей внешнеполитических ведомств России и Китая. Министры обсудят ситуацию в Афганистане.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия и Франция сообщали Москве о некой встрече, однако не указывалось, что речь идёт о формате G7.

По мнению Маркова, Россия и Китай откажутся от приглашения на эту встречу, потому что их не устроит роль гостей на "приставном стульчике".

"Думаю, было бы правильнее сразу после саммита "большой семёрки" провести ещё один — уже с участием G7, России и Китая", — сказал Марков в беседе с изданием "Свободная пресса".

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G7: Китай, Россия и пандемия
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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