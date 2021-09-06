Талибы* захватили мавзолей "Панджшерского льва": о намерениях молчат

Радикальное движение "Талибан"* заявило, что захватило мавзолей отца лидера исламского сопротивления Ахмада Масуда. Соответствующее видео боевики опубликовали в социальных сетях.

По данным талибов*, мавзолей "Панджшерского льва" Ахмада Шаха Масуда, убитого в 1996 году, занят в результате боёв в районе города Базарака. По другим данным, сопротивления талибам здесь никто не оказывал.

Погребальное сооружение располагается на холме в восьми километрах от Базарака, являющегося центром провинции Панджшер. Как талибы намерены поступить с мавзолеем Шаха Масуда и будут ли они пытаться через святыню оказать давление на его сына, лидера сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, боевики не сообщают.

Напомним, ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что провинция Панджшер целиком перешла под контроль талибов. По его словам, многие ополченцы потерпели поражение в боях, часть бежала из региона. Однако Масуд заверил, что силы сопротивления находятся в Панджшере и продолжают борьбу с боевиками.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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