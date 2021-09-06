В НАТО испугались роста ракетного потенциала Китая и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен ростом ракетного потенциала Китая и России. Он призвал Москву и Пекин к большей прозрачности.

По словам Столтенберга, Россия игнорирует и нарушает правила, развивая свои ядерные силы. Речь идет, в том числе, и о межконтинентальных баллистических ракетах, пояснил генсек.

Он отметил, что Россия начала эксплуатацию сверхзвуковых систем, а также испытывает баллистические ракеты воздушного базирования и крылатые ракеты, оснащенные ядерной установкой.

"Китай быстро наращивает ядерный потенциал. Все это происходит без каких-либо ограничений и прозрачности и вызывает беспокойство", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь выразил тревогу по поводу того, что НАТО теряет технологическое превосходство и, соответственно, гарантии безопасности. Альянс обеспокоен созданием новых видов вооружений в России и масштабными инвестициями Китая в новые военные технологии.

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