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Госдеп: США приняли уже около 40 тысяч афганских беженцев

Мир

Около 40 тысяч беженцев из Афганистана, эвакуированных из Кабула, доставили в США после проводившихся за рубежом проверки. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Госдеп: США приняли уже около 40 тысяч афганских беженцев

"Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте отметили, что работа по проверке беженцев перед  тем, как им разрешат въезд в Америку, ведётся круглосуточно. В ней участвуют сотрудники Минобороны, министерства внутренней безопасности, ФБР и Национального контртеррористического центра. 

В сообщении говорится, что всего из Кабула США и их партнёры вывезли свыше 124 тысяч человек,  6 тысяч из которых являются американскими гражданами.

Для эвакуации беженцев из Афганистана была создана сеть, охватывающая четыре континента и более двух десятков стран.

В Персидском заливе, а также на американских или совместных базах в Европе организовали временные транзитные пункты. Через них прошли уже более 65 тысяч беженцев из Афганистана, часть из которых после этого отправилась США.

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