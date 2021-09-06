Госдеп: США приняли уже около 40 тысяч афганских беженцев

Около 40 тысяч беженцев из Афганистана, эвакуированных из Кабула, доставили в США после проводившихся за рубежом проверки. Об этом сообщил Госдепартамент США.

"Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте отметили, что работа по проверке беженцев перед тем, как им разрешат въезд в Америку, ведётся круглосуточно. В ней участвуют сотрудники Минобороны, министерства внутренней безопасности, ФБР и Национального контртеррористического центра.

В сообщении говорится, что всего из Кабула США и их партнёры вывезли свыше 124 тысяч человек, 6 тысяч из которых являются американскими гражданами.

Для эвакуации беженцев из Афганистана была создана сеть, охватывающая четыре континента и более двух десятков стран.

В Персидском заливе, а также на американских или совместных базах в Европе организовали временные транзитные пункты. Через них прошли уже более 65 тысяч беженцев из Афганистана, часть из которых после этого отправилась США.

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