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Талибы* повесили на вора украденные им шины и провезли по городу

Мир

Террористы радикальной организации "Талибан"*, которые установили своё господство над Афганистаном, наказали вора автомобильных шин. Боевики повесили украденное на обвиняемого и возили его по Джелалабаду.

Талибы* повесили на вора украденные им шины и провезли по городу

На фотографиях в социальной сети, которые предоставили журналисты Afghan Urdu, можно увидеть, как экстремисты "Талибана" держат оружие и сидят рядом с предполагаемым преступником. На нём были золотистые шины.

По данным СМИ, таким образом талибы предостерегают других злоумышленников. Ранее террористы повторяли, что афганцы будут жить по законам шариата.

Напомним, что девятого августа боевики убили журналиста Туфана Омари, главреда радиостанции Paktia Ghag. До захвата власти в республике они регулярно угрожали афганским сотрудникам СМИ. Пресс-секретарь "Талибана" Забиулла Муджахид обвинял коллег в одностороннем подходе к работе. За первую половину 2021 года талибы расправились как минимум с двадцатью журналистами, сообщает ТАСС.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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