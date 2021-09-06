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Талибы* захотели помощи и инвестиций для Афганистана от Германии

Мир

«Талибан»* заинтересован в оказании Германией помощи Афганистану, а также в привлечении немецких инвесторов. Об этом сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.

Талибы* захотели помощи и инвестиций для Афганистана от Германии

"Мы хотим, чтобы Германия поддержала нас и помогла нам в гуманитарных секторах, в которых это будет возможно. Более того, нам нужно, чтобы они помогли в секторе здравоохранения, нам нужно, чтобы они помогли в образовательном секторе, и нам нужно, чтобы они помогли в секторе инфраструктуры", - заявил он в интервью Bild.

Собеседник издания сообщил, что талибы*  гарантируют безопасность немецких инвесторов, если те решат вложить деньги в Афганистан.

По словам Забиуллы Муджахида, «Талибан»* надеется на хорошие отношения с ФРГ.

Представитель движения сообщил также, что талибы* не будут препятствовать желающим покинуть страну афганцам, которые ранее работали на правительство Германии или любой другой страны. Также боевики не планируют преследовать их.

Ранее Муджахид заявил изданию Welt am Sonntag, что «Талибан»* желает "прочных и официальных дипломатических отношений с Германией".

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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