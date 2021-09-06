В Греции заработает министерство климатического кризиса

Власти Греции сформировали министерство климатического кризиса, чтобы защитить страну от лесных пожаров.

Главой нового министерства назначили 63-летнего Христоса Стилианидеса, кипрского политика из партии "Демократическое объединение". Прежде он отвечал за гуманитарную помощь. Об этом рассказали журналисты агентства Associated Press.

По словам руководителя, на новой должности его ждёт много испытаний и дел, поскольку климатические проблемы больше нельзя игнорировать. Христосу Стилианидесу доверили:

координацию ликвидации пожаров;

предоставление помощи во время буйств стихии;

разработку мер по адаптации к повышенной температуре.

"Предотвращение стихийных бедствий и готовность к ним — самое эффективное оружие, которое у нас есть", — подчеркнул политик.

Ранее греческие пожарные поблагодарили Россию за помощь в борьбе со стихией. Глава службы Стефанос Колокурис выступил с признательной речью во время мероприятия, на котором провожали российские экипажи таких воздушных суден, как:

два самолёта Ил-76,

два вертолёта Ми-8.

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