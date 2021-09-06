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На украинском ТВ дети назвали Путина "террористом" и "врагом"

Мир » Бывший СССР » Украина

В Сети обнаружили кадры из украинской программы "Вечер с Яниной Соколовой", где журналистка расспрашивает детей о российском лидере Владимире Путине. Они назвали его "врагом" и "террористом", с которым надо покончить.

На украинском ТВ дети назвали Путина "террористом" и "врагом"

Янина Соколова спрашивала у ребят, кто такой Владимир Путин. Дети посчитали, что он:

  • "Ужасный президент России";
  • "Террорист";
  • "Враг".

Также мальчик сказал, что Владимир Путин ненавидит страну и хочет её взорвать, поскольку ему не нравится, что говорят на украинском языке. Янина Соколова, которая сидела рядом и держала в руках микрофон, поддакивала словам ребят. Она добавила, что к гражданам Украины российский президент относится не очень хорошо.

Кроме того, украинская журналистка спросила у детей, как бы они поступили с Владимиром Путиным, будь у них сверхспособности.

"Я бы ему ж**у оторвал", — ответил мальчик.

После слов Янины Соколовой о славе нации, ребёнок пожелал врагам смерти. Это видно на ролике, который выложил Telegram-канал "Земля наша". 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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