Лидер боевиков террористического движения "Талибан"* Забиулла Муджахид второй раз объявил окончание войны в Афганистане, который они захватили.
Также Забиулла Муджахид заявил, что теперь граждане станут работать над восстановлением республики. Слова представителя передали журналисты телеканала Shamshad News.
Сегодня талибы* уже сообщали, что установили господство над мятежной провинцией Панджшер, однако представители народного ополчения назвали эту информацию ложью.
Мировая общественность осудила "Талибан"* за военный захват этой территории, однако Забиулла Муджахид подчеркнул, что террористы не принесли вред мирному населению.
Напомним, что пятого сентября убили пресс-секретаря сопротивления Фахима Дашти и генерала Абдула Вудода Зара. Ополченцы написали об этом в Twitter:
"Национальное сопротивление Афганистана с прискорбием сообщает о том, что сегодня потеряло двух соратников в священном сопротивлении против угнетения и агрессии".
* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация
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