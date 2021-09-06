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Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане

Мир

Лидер боевиков террористического движения "Талибан"* Забиулла Муджахид второй раз объявил окончание войны в Афганистане, который они захватили.

Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане

Также Забиулла Муджахид заявил, что теперь граждане станут работать над восстановлением республики. Слова представителя передали журналисты телеканала Shamshad News.

Сегодня талибы* уже сообщали, что установили господство над мятежной провинцией Панджшер, однако представители народного ополчения назвали эту информацию ложью.

Мировая общественность осудила "Талибан"* за военный захват этой территории, однако Забиулла Муджахид подчеркнул, что террористы не принесли вред мирному населению.

Напомним, что пятого сентября убили пресс-секретаря сопротивления Фахима Дашти и генерала Абдула Вудода Зара. Ополченцы написали об этом в Twitter:

"Национальное сопротивление Афганистана с прискорбием сообщает о том, что сегодня потеряло двух соратников в священном сопротивлении против угнетения и агрессии".

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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