Сын Каддафи недавно вышел из тюрьмы и сразу полетел в Турцию

Саади Каддафи, сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи, недавно был освобождён из тюрьмы в Триполи. Футболист сразу же отправился в аэропорт, чтобы улететь в Турцию, — сообщает информационное агентство Libyan Observer.

Решение суда по вопросу Каддафи было вынесено несколько лет назад. Но освободили сына экс-главы Ливии только сейчас, так как главный прокурор требовал исполнения всех необходимых условий, после чего решение вступило в силу.

После того как в 2011 году был жёстко свергнут народными восстаниями режим Каддафи, за его семьёй началась настоящая охота. Саади, младшему сыну, пришлось бежать из страны в Нигер. Но в 2014 году его выдали представителям новой власти Ливии.

Саади Каддафи считался одним из лучших футболистов:

в 2001–2002 годах он был лучшим бомбардировщиком чемпионата Ливии;

с 2003-го по 2007 год входил в состав итальянских сборных.

В места лишения свободы сын Каддафи попал по обвинению в убийстве футбольного тренера Ливии Башира аль-Раяни в 2005 году. в 2018 году эти обвинения были сняты.

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