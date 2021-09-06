В Киеве спустя двадцать лет снесли памятник дружбе с Москвой

Украинский депутат Алина Михайлова рассказала в Facebook, что в столице снесли памятник дружбе между Киевом и Москвой. По словам политика, сооружение ещё увидят, но на выставке о тоталитаризме.

Сооружение простояло на улице Маршала Якубовского двадцать лет. За это время памятник крепким отношениям Киева и Москвы много раз подвергался нападениям вандалов, в том числе с краской.

"Коммунальное предприятие по содержанию зелёных насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года", — пояснила в социальных сетях Алина Михайлова.

В Киевском городском совете не все поддержали решение о перенесении памятника и уничтожении его смысла. Высказались против такие украинские партии, как:

"Слуга народа",

"Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, что 12 мая 2017 года в Киеве избавились от последнего памятника Ленину. Сооружение находилось в этом же районе, на территории промзоны. Таким образом выполняли закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики".

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