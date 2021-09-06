Сборная Аргентины летит домой после скандала на поле в Бразилии

Матч, который должен был начаться в Сан-Паулу, прервался ввиду нарушения "антиковидных" правил.

Cборная Аргентины

Четыре аргентинских игрока — Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Кристиане Ромеро, Джовани Ло Чельсо — нарушили правила поведения во время коронавирусных ограничений: футболисты не выдержали 14 дней карантина. В результате чего всю сборную сняли с игры и отправили домой.

Перед самим матчем федеральная полиция вышла на поле и остановила игру, которая закончилась на десятой минуте. Было решено не давать ход делу и прекратить расследование факта нарушения закона футболистами. Правоохранительные органы Бразилии попросили аргентинцев покинуть страну.

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