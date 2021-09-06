Япония вновь делает представление РФ из-за Курил

Представитель японского правительства и генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что в Японии назревает скандал из-за того, что Россия введёт на островах особый налоговый режим.

"Это противоречит законам Японии, а Токио готовит очередное представление Москве по этому поводу", — уточнил Кацунобу Като а понедельник, 6 сентября, на пресс-конференции.

Он отметил, что японская сторона будет настаивать на своём

по северным курильским территориям, которые в Японии считают своими, передаёт ТАСС.

Като особо отметил, что официальный Токио давно предлагает Москве обсудить вопросы о совместной деятельности на Курилах.

Напомним, Япония много лет пытается вернуть четыре острова Курильской гряда в свой состав.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.