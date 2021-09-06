США поддержат силы сопротивления в Панджшере авиаударами... дистанционно

Власти Соединённых Штатов не увидели ни одной возможности продолжать оказывать поддержку противникам "Талибана"*, особенно на севере Афганистана — в Панджшере, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, цитирует которые ТАСС, миссия американских военных в этой стране окончена.

На вопрос, будут ли Соединённые Штаты поддерживать силы сопротивления в Панджшере авиаударами, он отметил, что это допустимо, но дистанционно.

"Американцы смогут повлиять на действия талибов в Афганистане дистанционно, но не личным присутствием в этой стране. Это будут так называемые точечные загоризонтные операции", — уточнил Кирби.

Несколькими днями ранее американским лидером Джо Байденом было сделано объявление о том, что американские вооружённые силы (ВС) могут наносить удары по целям, связанным с группировкой "Исламское государство в Хорасане"*, за то, что она взяла на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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