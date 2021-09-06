Масуд: сопротивление готово к переговорам, но при одном условии

Группа членов сопротивления в провинции Панджшер на севере Афганистана готова к прекращению боёв и началу подготовки к переговорам с боевиками "Талибана"*, но при одном условии — талибы* должны прекратить нападения и покинуть север Афганистана.

Как написал Ахмад Масуд на своей странице в сети Facebook, сторонники и поддерживающие фронт национального сопротивления готовы к прекращению боёв.

"Для достижения прочного мира необходимо одно — уход боевиков с севера страны и прекращение атак на Панджшер и Андараб. Ополченцы не оставляют надежду на проведение всеобъемлющей встречи с учеными и реформаторами", — написал Масуд.

Он призвал боевиков снять санкции в отношении Панджшера и уточнил, что им ранее также присылали призывы о прекращении военных действий.

Он особо подчеркнул, что члены национального сопротивления привержены делу разрешения споров с талибами мирным путем.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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