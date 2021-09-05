На Украине заявили о "тайных решениях" Киева и Вашингтона по Донбассу

Украинские издания продолжают анализировать итоги визита Владимира Зеленского в Вашингтон. В частности, обращается внимание на то, что стороны не поднимали тему Минских соглашений.

В частности, издание "Страна" предполагает, что речь может идти о неких "негласных решениях" по Донбассу. ""Минск-2" — единственный на сегодня международно признанный договор по установлению мира на Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне — тревожный знак", — говорится в публикации издания.

При этом, считают авторы "Страны", возможны два вариант развития событий. В первом случае, американцы не намерены активно вовлекаться в переговоры по Донбассу. Переговоры находятся в тупике и у Вашингтона нет особого желания участвовать в поисках выхода из этого тупика. По большому счету, США устраивает нынешняя ситуация, которая позволяет сохранять санкционное давление на Россию. Причем не только со стороны Соединенных Штатов, но и Евросоюза.

При этом возможен и вариант, при котором Украина и США достигли неких договорённостей, но на публику их пока не выносят. По сути же получается, что Вашингтон не намерен давить на Киев, дабы побудить его выполнять соглашения.

По другой версии, президент США Джо Байден и американский госдепартамент склоняют Киев к компромиссам и реализации так называемой формулы Штайнмайера. Названа она так по имени нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который в бытность главой МИД Германии предложил набор действий, которые привели бы к урегулированию ситуации в Донбассе.

Формула, в частности, предусматривает проведение выборов, а уж затем передачу контроля над границей украинским властям. В Киеве настаивают на обратном. И не принимают даже весьма компромиссную формулу.

Но вторую версию "Страна" называет "конспирологической". В самом деле, у Вашингтона была масса возможностей оказать давление на Киев, распоряжения из США украинские власти редко когда пытаются оспорить. Но до сих пор этого сделано не было.

А судя по сегодняшнему заявлению посольства США на Украине, которое в очередной раз обвинило Россию в "разжигании конфликта", никаких перемен и не предвидится.