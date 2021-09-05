"Переходим на дрова и солому": что ждёт Украину без российского газа?

Бывший депутат Верховной рады Украины Геннадий Москаль заявил, что если Киев не сумеет договориться с Москвой о продлении договора на транзит газа, то украинцам придется отапливать дома дровами и соломой.

Если украинские власти не договорятся с Россией о поставках газа, то Украина будет вынуждена перейти на дрова и солому, отметил Москаль.

Экс-депутат назвал худший сценарий. При нем транзит российского газа перестанет окупать расходы на поддержание газотранспортной системы Украины, и Киев откажется от её эксплуатации.

Если власти будут руководствоваться идеей, что у "агрессора" нельзя покупать газ, — "значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет", сказал Москаль.

По его мнению, Киеву нужно признать, что у него нет возможности покупать "голубое топливо" в других странах.

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